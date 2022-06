ASSE - Mercato : un club de L1 concurrence les Verts pour un Angevin autre que Mangani

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

En attendant de savoir si le club va réellement être vendu, le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, doit rebâtir un effectif avec très peu de moyens. Après le jeunisme à outrance de Claude Puel, il aurait dans l'idée de faire appel à des joueurs expérimentés. Et regarderait notamment du côté d'Angers, où le milieu de terrain Thomas Mangani (35 ans) et le défenseur central Romain Thomas (33 ans) sont en fin de contrat.

Mais pour les deux, il y a de la concurrence. L'insider @GaelB42 annonce que deux clubs suivent Romain Thomas, le SM Caen et le FC Lorient, en plus des Verts. Et les Merlus, c'est de la Ligue 1. Certes, le prestige du club breton est moindre que celui des Verts mais Loïc Perrin va tout de même devoir trouver des trésors d'imagination pour le convaincre de venir jouer un cran en dessous...

Le profil de R.Thomas (33 ans - SCO Angers) est apprécié par l’ASSE

Le DC est en fin de contrat, il est également pisté par Caen et Lorient #ASSE — Gaël (@GaelB42) May 30, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur