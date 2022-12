ASSE – Mercato : un club de L2 tout proche d'attirer Gaëtan Charbonnier

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Intéressée pour attirer Gaëtan Charbonnier (33 ans) l'été dernier, l'ASSE n'avait pas poussé plus loin ses efforts pour tenter de recruter le buteur de l'AJ Auxerre à l'époque désireux de rester en Ligue 1 sous les ordres de Jean-Marc Furlan.

Le Havre tente Charbonnier en joker

Depuis pas mal d'eau a coulé sous les ponts et la situation de l'ancien Brestois s'est compliquée avec le départ de son entraîneur fétiche. Apparu à seulement six reprises (1 but) puis blessé à la cheville, « Charbo » est aujourd'hui très loin de ses standards de la saison passée (17 buts, 7 passes décisives) et pourrait chercher à se relancer cet hiver. Pour autant, pas sûr que ce soit les Verts qui sautent sur la bonne affaire...

D'après Paris-Normandie, c'est aujourd'hui le Havre qui tente de ferrer Gaëtan Charbonnier. Le club doyen serait même très avancé dans les discussions puisqu'on parle d'une arrivée en qualité de joker, avant même la reprise de la Ligue 2 le 26 décembre. Le HAC cherche un remplaçant à Yann Kitala, absent pour de longs mois (fracture du tibia-péroné).