ASSE - Mercato : un club espagnol sur les rangs pour Moueffek ?

Claude Puel va-t-il offrir un meilleur sort à Aïmen Moueffek maintenant que France Football a révélé que le milieu de terrain était suivi par des clubs allemands (M’Gladbach, Leverkusen), belge (Anderlecht) et autrichien (Salszbourg) ? En tout cas, cela a entraîné une réaction de l'ASSE puisqu'une offre de prolongation de trois ans aurait été formulée au joueur, en fin de contrat en 2022.

Cadix, un promu séduisant

Mais le véritable nerf de la guerre concernant l'avenir de Mouffek devrait être le sort que lui réservera Puel. Car depuis le début de la saison, le manager des Verts ne s'est pas montré très tendre avec son joueur de 19 ans. Non content de le faire évoluer à un poste de latéral qui n'était pas le sien au début, il l'a sorti de l'équipe malgré de bonnes prestations sans autre explication, a refusé de lui donner sa chance au milieu arguant qu'il avait trop de lacune ou l'a sorti au bout de vingt minutes à Lorient (1-2) après l'avoir fait entrer en jeu à la 60e…

Ces éléments pourraient peser lourd à l'heure du choix pour Aïmen Moueffek. Surtout qu'à en croire le journaliste de RMC Loïc Tanzy, un club espagnol a fait part de son intérêt. Certes, il s'agit de Cadix, un promu, mais une équipe joueuse, séduisante, bien partie dans la course au maintien (14e avec six points d'avance sur la zone rouge) et qui s'est payé le scalp du Barça (2-1) en décembre. Cadix, c'est surtout la Liga, l'un des meilleurs championnats de la planète, avec le plus beau jeu. Un argument de poids pour un jeune joueur…