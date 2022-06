ASSE - Mercato : un club inattendu de Ligue 1 fait hésiter Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

On vous le disait sur notre site il y a quelques jours, via notre correspondant à Sainté, Laurent Hess : Romain Hamouma a décidé de ne pas encore raccrocher les crampons et se voit poursuivre une saison sur les terrains de Ligue 1 ou de Ligue 2.

Pour les supporters des Verts, ébranlés par la descente, la question est de savoir : Hamouma va-t-il continuer en Vert, une onzième saison consécutive ? Si l'on se fie au Progrès, la balle est dans son camp et le joueur a récemment reçu une proposition pour prolonger un an avec Laurent Batlles comme entraîneur.

Goal fait savoir que le milieu offensif des Verts hésiterait entre prolonger à l'ASSE et signer à l'AC Ajaccio, fraîchement promu en L1. La balle est donc dans le camp d'Hamouma.

Pour résumer L'attaquant de l'ASSE, Romain Hamouma, en fin de contrat chez les Verts, va-t-il poursuivre dans le Forez ou se diriger vers une autre destination ? Il aurait en tout cas le choix et disposerait d'une proposition du club stéphanois depuis peu.

