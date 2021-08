ASSE – Mercato : un club italien passe à l'attaque pour Zaydou Youssouf !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Deux ans après son arrivée à l'ASSE, Zaydou Youssouf va-t-il quitter le Forez ? Alors que L'Equipe, la semaine passée, évoquait une envie du joueur de changer d'air, Sky Italia annonce ce lundi l'intérêt d'un club de Serie A pour l'ancien bordelais.

Et non des moindres puisqu'il s'agit de Naples. Le Napoli serait en effet intéressé par un prêt du joueur, que Luciano Spalletti, son coach, suivrait depuis son époque à la Roma. Une demande de prêt aurait été formulée et Naples attendrait une réponse des Verts. A suivre, donc...