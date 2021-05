ASSE - Mercato : un club mythique drague Wahbi Khazri !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Que serait devenue l’ASSE sans Wahbi Khazri ? En plein doute depuis des mois, le club ligérien s’est relancé après la trêve internationale sous l’impulsion directe de son attaquant tunisien. Parti en sélection puis revenu après n’avoir pas joué suite à une blessure, le joueur de 30 ans a fait le plein d’énergie pour se montrer ultra-décisif depuis cet intermède.

Auteur de 7 buts en 19 matches en L1 cette saison, Khazri est redevenu un titulaire indéboulonnable aux yeux de Claude Puel avant la réception de l’OM. Ce retour en fanfare a mis la puce à l’oreille d’un club mythique en vue du mercato : le SC Bastia... tout frais promu en L2 !

« S’il souhaite un jour reporter le maillot bleu, il est le bienvenu »

« Sur le principe de faire revenir des anciens joueurs, je ne suis pas contre oui. A choisir, je prends Wahbi Khazri, ce serait avec plaisir, assure Guillaume Longo, secrétaire de l’association Socios Etoile Club Bastiais, au travers de propos accordés au site Soccer Populaire.

Après il faut voir si ils acceptent et si c’est possible financièrement. Khazri est vraiment pour nous un modèle. Depuis 2017, que ce soit par des dons conséquents au club ou en étant adhérent de notre association, il est vraiment un soutien de taille. S’il souhaite un jour reporter le maillot bleu, il est le bienvenu. Je pense que c’est un vrai amoureux du Sporting club de Bastia, un enfant du club et cela se fait rare que les joueurs actuels aient la reconnaissance envers son club formateur. C’est une personne avec de vraies valeurs, qui a le Sporting dans la peau. »