ASSE – Mercato : un club se positionne sur Katranis, mais...

Après Mouscron et Atromitos, c'est à Hatayspor que l'ASSE avait prêté Alexandros Katranis cette saison. Et le latéral gauche grec a donné satisfaction chez le promu, qui souhaite s'attacher ses services. Selon Sportime, relayé par Evect, Hatayspor dispose d'une option d'achat de 600 000 € et aimerait s'attacher définitivement les services de Katranis.

Mais le média indique que le club turc a eu du mal à verser une traite de 150 000€ négociée lors du prêt, et que cela a échaudé les dirigeants stéphanois, qui ne souhaiterait plus négocier avec leurs homologues turcs. Le joueur, lui, a laissé entendre qu'il n'avait pas très envie de revenir à l'ASSE, où il est sous contrat jusqu'en juin 2022, car il veut privilégier son temps de jeu.