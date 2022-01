ASSE - Mercato : un coéquipier de Haaland dans le viseur de Dupraz ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

En quête d'un renfort dans les cages cet hiver, l'AS Saint-Etienne, dernière de Ligue 1 après 19 journées disputées, voudrait tenter un gros coup en Bundesliga.

En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport, Marc Behrenbeck, l'ASSE serait intéressé par le prêt du gardien du Borussia Dortmund, Roman Bürki, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Gregor Kobel. Problème, le club de la Ruhr préférerait vendre le portier suisse en raison de son salaire important.

👀 St. Etienne is interested in loaning Roman Bürki. However, Borussia Dortmund wants to sell the player due to his wages.#BVB



(🌗) | @Sky_Marc https://t.co/vpaP56iySw