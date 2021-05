ASSE - Mercato : un colosse nigérian dans le viseur ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

On vous l'avait annoncé, bien avant les autres, il y a quelques mois : Claude Puel, lors du dernier mercato d'hiver, recherchait un attaquant de pointe costaud, capable avec son physique, de bouger les défenses adverses. Un échec plus tard, avec Anthony Modeste..., l'entraîneur des Verts aurait de nouveau dans le viseur un gabarit semblable. Avec, cette fois, un attaquant nigérian. Son nom ? Simeon Nwankwo.

Mesurant près de 2 mètres (1,98m), et âgé de 29 ans, Nwanko a inscrit cette saison 20 buts avec Crotone. Selon Tuttomercatoweb, qui donne l'information, l'ASSE n'est pas le seul club sur le dossier puisque le Betis Séville et Brighton sont également venus aux renseignements.

Autre souci, et non des moindres, le joueur est sous contrat jusqu'en 2022. Ce qui implique donc qu'il y aura une indemnité de transfert à régler. Or, l'ASSE n'a que peu de moyens...