ASSE - Mercato : un coup de pouce inattendu pour Batlles avec Tardieu ?

Laurent Batlles continue bel et bien de regarder à l’ESTAC pour recruter cet été. Après avoir récupéré Dylan Chambost et Jimmy Giraudon, l’ancien coach de Troyes espère toujours recruté son ancien poulain dans l’Aube, Florian Tardieu (30 ans). Si les Verts font le forcing en coulisses, comme révélé par But! Saint-Étienne dès mercredi, ils pourraient obtenir un coup de pouce inattendu de l’ESTAC, où Bruno Irles commence à en irriter certains.