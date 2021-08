ASSE – Mercato : un courtisan jette l'éponge pour Mickaël Nadé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Auteur d'un premier match réussi en Ligue 1 avec les Verts dimanche contre Lorient (1-1), Mickaël Nadé (22 ans) a désormais plus de chance de rester à l'ASSE que de retourner à Quevilly-Rouen-Métropole (Ligue 2) dans le club où il s'est révélé l'an passé.

En effet, comme nous vous le révélions hier, l'ASSE a entamé les discussions pour prolonger Nadé, en fin de contrat en juin 2022, et pourrait vite aboutir. Du côté de QRM, on avait sollicité un nouveau prêt mais on ne se fait aujourd'hui plus vraiment d'illusions.

Ancien formateur de l'AS Monaco, désormais coach du club de L2, Bruno Irles a annoncé la fin de la piste Nadé pour son club dans les colonnes du Progrès : « Il était très loin de l’équipe professionnelle stéphanoise quand je lui ai proposé de nous rejoindre en prêt. Son prêt lui a fait beaucoup de bien dans sa progression. En contrepartie, il a été important dans notre belle saison. S’il n’avait pas joué avec l’ASSE, lui et moi aurions été ravis de poursuivre ensemble. Mais il est bien mieux pour lui de pouvoir jouer en Ligue 1 dans son club formateur. Aujourd’hui il fait partie intégrante du projet de Claude Puel en Ligue 1 et j’en suis ravi ».