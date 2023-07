ASSE - Mercato : un crack adulé des supporters de retour chez les Verts !

Les supporters de l’ASSE vont être émus aux larmes : Romain Hamouma va bel et bien faire son retour au club ! Après une réunion en haut lieu en début de semaine, EVECT confirme que tout est bouclé pour que le milieu offensif vienne poser ses valises dans le Forez.

Le joueur de 36 ans va ainsi mettre un terme à sa carrière sportive et commencer sa reconversion au sein du centre de formation de l’ASSE. Le club et le natif de Lure doivent désormais fixer une date pour son retour. Il s’agit à ce jour de la seule inconnue pour l’annoncer de manière officielle.

