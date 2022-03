ASSE – Mercato : un crack du Dynamo Kiev était à l'Etrat vendredi !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Pépite très courtisée du Dynamo Kiev, l'attaquant sénégalais Samba Diallo (19 ans) peut-il rejoindre l'ASSE dans le cadre de l'autorisation exceptionnelle de recrutement accordée par la FIFA aux joueurs concernés par la guerre en Ukraine ? Ces dernières heures, la rumeur a enflé avec la présence vendredi à L'Etrat du jeune Diallo, lequel a même partagé un cliché sur son compte Instagram.

Diallo, un dossier très concurrentiel

Selon le site de supporters EVECT, bien renseigné sur les arcanes du club, Samba Diallo était simplement là pour une visite de courtoisie à ses amis El Hadji Dieye et Boubacar Fall. Concernant un éventuel recrutement, cela s'annonce en revanche « très compliqué », le jeune buteur étant encore sous contrat jusqu'en juin 2026 en Ukraine.

Du côté de l'ASSE, on assure que « tout est envisageable » mais la réalité et que Samba Diallo (7 apparitions, 5 buts en Youth League cette saison) fait partie des Espoirs européens les plus courtisés de la planète. Le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, Manchester City, le Stade Rennais ou encore l'OM ont tous un œil sur le phénomène.

Alexandre Corboz

Rédacteur