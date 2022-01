ASSE - Mercato : un défenseur ciblé par les Verts joue en Premier League !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Pascal Dupraz, l'entraîneur de l'ASSE, l'a confirmé il y a quelques minutes en conférence de presse : les Verts sont encore à la recherche de trois éléments lors de ce mercato hivernal. Et ce en marge des prêts de Paul Bernardoni et de Sada Thioub, ex-Angers, et de la venue, libre, de Joris Gnagnon.

Voilà pourquoi une information donnée par SkySports en Angleterre est intéressante : l'ASSE chercherait à se faire prêter le défenseur français de Southampton, Yan Valery. Ce Franco-Tunisien de 22 ans, chez les Saints depuis 2019, n'a participé qu'à une seule rencontre cette saison et pourrait, toujours selon Sky, avoir du temps de jeu dans les prochains jours en raison des nombreuses blessures dans l'effectif des Saints.

Pour information, enfin, Yan Valery a été formé au Stade Rennais et sa valeur actuelle, selon Transfermarkt, est de 2,5 millions d'euros.