ASSE - Mercato : un défenseur de Chelsea pour remplacer Fofana ?

Ce mardi a vu l'officialisation du départ de Wesley Fofana à Leicester. Après avoir déclaré son intention de signer en Angleterre, le défenseur central de 19 ans a dû patienter plusieurs jours avant que son vœu soit exaucé, son manager à l'ASSE, Claude Puel, n'ayant pas l'intention de le vendre. Mais les Foxes ont fini par proposer une offre qui ne se refuse pas et les Verts ont accepté un deal qui s'élèverait à 40 M€. Reste maintenant le plus important : remplacer qualitativement Fofana.

Sarr plus expérimenté que Diakité

Et ce ne sera pas une mince affaire car, depuis le début de la saison, l'AS Saint-Etienne a joué trois matches avec Wesley Fofana et deux sans. Lors des trois rencontres où le Marseillais était présent, les Verts ont gagné systématiquement sans encaisser de but. Quand il n'a pas été là, ils ne se sont pas imposés (un nul, une défaite) et ont encaissé cinq buts…

Téléfoot a annoncé une offre de 10 M€ de l'ASSE pour le Toulousain Bafodé Diakité. Mais ce dernier n'a que 19 ans et une expérience très limitée du haut niveau. Pas idéal pour remplacer Fofana. Du coup, le même média annonce ce soir que les Verts auraient sondé Chelsea pour un prêt de son défenseur central Malang Sarr (21 ans), arrivé cet été en provenance de l'OGC Nice. Sarr, c'est 121 matches de L1 avec les Aiglons et des caps dans toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France. En outre, Puel le connaît puisque le défenseur fréquentait le centre de formation du Gym quand l'entraîneur officiait chez les pros (2012/16)…