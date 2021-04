ASSE – Mercato : un défenseur de Lorient visé pour cet été ?

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le FC Lorient connait une saison assez laborieuse en Ligue 1, certains Merlus parviennent quand même à tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de l'attaquant Terem Moffi... Et du défenseur prêté par l'Inter Milan Andreaw Gravillon (23 ans).

L'ASSE et Montpellier lorgne Gravillon

Titulaire indiscutable dans l'esprit de Christophe Pélissier (24 apparitions, 1 but, 2 passes décisives), le stoppeur guadeloupéen a tapé dans l'oeil de quelques formations de l'élite. Selon Tuttomercatoweb et Le 10 Sport, l'ASSE ainsi que Montpellier ont coché le nom de Gravillon sur leurs tablettes pour la saison prochaine. Sur ce dossier, le FC Lorient a cependant la main puisque les Merlus disposent d'une option d'achat fixée à 4,5 M€ par l'Inter Milan.

L'arrivée de Gravillon seulement possible en prêt ?

Si elle semble effectivement à l'étude, la piste Gravillon va vite être à oublier chez les Verts. Selon nos informations, le club ligérien ne disposera – s'il ne change pas de propriétaire avant le début de la saison prochaine – d'aucune liquidité pour recruter et ne pourra solliciter que des prêts. En interne, Claude Puel se préparerait déjà à un Mercato atone avec des bricolages et des prolongations pour combler les départs et fins de prêt.