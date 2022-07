ASSE - Mercato : un départ au LOSC fait grincer des dents chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Descendue en D2, elle aussi, l'équipe féminine de l'ASSE tient ses quatre premières recrues. Il s'agit d'Élise Legrout (24 ans), milieu de terrain qui arrive en provenance du Havre, de Chloé Marty (21 ans), latérale formée à Montpellier, de Chloé Tapia (20 ans), défenseure formée à Lyon, et de l'attaquante américaine Peyton DePriest (Tennessee).

Le président des féminines s'est emporté

Mais il y a aussi des départs et parmi ceux-ci, celui d'une joueuse formée à l'ASSE, Nesryne El Chad (19 ans), internationale marocaine, qui n'accompagnera donc pas les Amazones en D2 puisqu'elle a signé à Lille. Un départ qui, comme l'a révélé le site Evect, a suscité l'indignation de Jean-Marc Barsotti, le président de la section féminine de l'ASSE. « Nesryne n’a aucun respect, aucune loyauté vis à vis de l’Association Sportive de Saint-Étienne qui lui a payé ses études, qui l'a formée, cela reflète son manque d’éducation », a en effet réagi Barsotti sur les réseaux sociaux. Une charge plutôt violente...

Très proche de Roland Romeyer, Barsotti avait mis un tacle à ses joueuses et à l'ancien coach Jérôme Bonnet sur Twitter en répondant à un article du site Peuple Vert suite au départ de Manon Uffren. « Le départ d’une grosse partie de l’effectif et du staff est peut-être une bonne nouvelle pour l’institution après une saison catastrophique malgré les moyens mis à disposition par l’institution. 1 match gagné sur 22 matchs . Merci et bonne continuation ! »