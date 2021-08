ASSE – Mercato : un départ estival interpelle Fabien Lemoine

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Dans une interview accordée à Poteaux Carrés avant le match ASSE-Lorient (1-1), Fabien Lemoine a déploré le départ de Jessy Moulin. « Je suis content que Jessy ait trouvé un projet de moyen terme car il n’avait plus qu’un an de contrat, a expliqué l'ancien milieu des Verts. Signer un contrat de deux ans à 35 ans et demi, c’est top. Il va retrouver un entraîneur qu’il connaît bien et qu’il apprécie beaucoup, Lolo Batlles. Je pense qu’il va amener toute sa joie de vivre, son expérience. Il va forcément booster le numéro un. »

« Quand ça va mal, c’est tellement important d’avoir un joueur comme ça »

Et à lui d'ajouter : « Jessy, dans le vestiaire, c’est un clown, il fait rire tout le temps. Quand ça va mal, c’est tellement important d’avoir un joueur comme ça… Jessy met de la joie, de la bonne humeur, de la vie. C’est tout bénef ! J’estime que c’est une grosse perte pour Sainté. Les Verts ont perdu Kev et aussi Mathieu Debuchy, eux aussi des cadres très professionnels et exemplaires jamais avares d’efforts. Après, ce sont des choix de club, il faut les respecter. » Ce sont les jeunes Boubacar Fall, prolongé la semaine dernière, et Stefan Bajic, qui refuse de prolonger à un an du terme de son contrat, qui seconderont Etienne Green cette saison dans les buts stéphanois.

