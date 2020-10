ASSE - Mercato : un détail majeur a fuité pour Retsos, Saliba bientôt fixé

Ce n'est pas encore officiel, mais en bonne voie. Selon toute vraisemblance, l'ASSE, une fois le visite médicale du joueur passée, devrait annoncer à ses supporters la signature du défenseur grec, Panagiotis Retsos. Ce dernier, âgé de 22 ans et qui appartient au club allemand du Bayer Leverkusen, avait été acheté à l'Olympiakos en 2017 pour plus de 17 millions d'euros. Retsos était alors considéré comme un grand espoir du football européen, avant qu'il ne se blesse à plusieurs reprises et qu'il soit même prêté par le Bayer au club anglais de Sheffield.

Comme certains médias l'ont indiqué, le Grec arriverait dans le Forez pour un prêt avec option d'achat. Ce qui est à souligner, notamment au regard du tarif demandé, à savoir près de 6,5 millions d'euros. Les dirigeants stéphanois, et c'est une information donnée par Sky Sports Allemagne, seraient d'accord pour l'option d'achat obligatoire à une seule condition : que Retsos apparaisse au moins à 20 reprises cette saison sous le maillot stéphanois. Une condition qui implique donc que le joueur ne rechute pas une fois encore.

Direction Fulham pour Saliba ?

Par ailleurs, et si certains supporters des Verts espéraient assister au retour, en prêt, de leur ancien défenseur, William Saliba, acheté par Arsenal il y a plus d'un an, ils peuvent déjà oublier. En effet, et comme le rapporte le quotidien anglais, The Daily Telegraph, Saliba, sur qui Arteta ne semble pas compter chez les Gunners, pourrait être prêté à Fulham. Attention, toutefois, le club anglais tente également de concrétiser le dossier du défenseur lyonnais, Joachim Andersen.