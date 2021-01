ASSE – Mercato : un deuxième cas Hamouma agite le vestiaire des Verts

En ce moment, l'AS Saint-Etienne a quelques soucis urgents à régler avec la quête d'un buteur dans les derniers jours du Mercato et la nécessité sportive de rapidement sortir de la zone dangereuse. Néanmoins, la situation actuelle ne doit pas faire oublier certains dossiers sous-jacents à même de perturber la fin de saison... Et notamment les dossiers de prolongation des cadres de Claude Puel.

En fin de contrat en juin, Romain Hamouma se pose des questions. L'ailier veut continuer sa carrière et privilégie de rester chez les Verts. Cependant, il ne voit rien venir de sa direction et commence à s'interroger avec les offres de contrat (sur plusieurs saisons) qu'il reçoit.

Mathieu Debuchy ne raccrochera pas en juin

Mathieu Debuchy est un autre cas sensible. A 36 ans, le latéral droit ne se voit pas mettre un terme à sa carrière en juin et l'a fait savoir hier en conférence de presse : « Je ne me prends pas la tête, il y a des choses plus importantes pour l'instant, j'irais discuter avec le coach le moment venu sur ce qu'il veut faire avec moi. J'aurais une discussion franche avec lui pour être fixé sur mon avenir. J'ai envie d'être fixé j'ai 36 ans je suis père de famille, j'ai 4 enfants, j'ai encore envie de jouer, je me sens bien ».

Si l'ancien Gunner n'est pas pressé et semble d'abord focalisé sur la situation sportive, le capitaine de l'ASSE commence quand même à être travaillé par la question de son avenir. Reste à savoir si les Verts lui renouveleront sa confiance malgré ses nombreuses blessures cette saison.