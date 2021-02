ASSE - Mercato : un dirigeant du RC Lens valide l’arrivée de Modeste

Aujourd'hui responsable du recrutement au centre de formation du RC Lens, Alaeddine Yahia est convaincu que l'ASSE a fait une bonne affaire en se faisant prêter Anthony Modeste (Cologne, 32 ans).

Modeste, tout sauf un désaveu pour Abi

L'ancien défenseur des Verts a justifié sa position sur Poteaux-Carrés : « Humainement, Anthony Modeste est un très bon mec, toujours positif et rigolard. Footballistiquement, c'est un attaquant de qualité. Devant le but, c'est chirurgical. Il va bien évidemment apporter une vraie plus value à l'effectif des Verts. Je pense qu'Anthony va beaucoup aider le bloc stéphanois ».

Au delà de ça, Yahia voit une vraie plus-value... pour les jeunes du centre : « Je pense que sa venue à Sainté peut être bénéfique pour un jeune joueur comme Charles Abi. Ce dernier n'a que vingt ans, il peut apprendre aux côtés d'Anthony. Il ne faut pas qu'il se dise "ah, c'est un concurrent, ils ne comptent pas sur moi." Bien au contraire. L'équipe aujourd'hui à Saint-Etienne est plus importante que n'importe quel joueur. Il faut sauver l'institution. Je pense que Charles Abi, qui semble avoir une bonne mentalité, va prendre positivement ce renfort ».