ASSE – Mercato : Un dossier chaud tarde à trouver une issue positive chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'Olympique Lyonnais

Avec 2 buts et 3 passes décisives, Arnaud Nordin a été l'une des rares satisfactions de la première partie de saison à l'ASSE. A 22 ans, l'attaquant, blessé à l'automne, avait bien démarré sa saison, avec 3 passes décisives. Et il a bien terminé l'année 2020 avec deux jolis buts du gauche contre Nîmes et à Bordeaux.

Nordin n'a plus qu'un an et demi de contrat

Titulaire à 9 reprises cette saison, Nordin serait-il en train de franchir un cap ? On attendra confirmation pour le feu-follet de l'ASSE en 2021. Mais ce qui se fait déjà attendre, c'est la prolongation du joueur. Alors que ses représentants avaient été reçus à L'Etrat il y a deux mois par la direction, le rendez-vous est resté sans suite, à ce jour. Il en est de même concernant Romain Hamouma. A deux différences près : le contrat de l'ancien caennais expire dès juin 2020. Et l'ASSE aurait moins envie de le prolonger que son jeune coéquipier...