ASSE - Mercato : un dossier encombrant à gérer cet hiver ?

Certes, personne ne pouvait le prévoir. Ni l'ASSE, ni le joueur, Yvann Maçon ne pouvant exercer son métier de footballeur professionnel depuis plusieurs semaines en raison du conflit israélo-palestinien et de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier.

Depuis, le latéral qui appartient encore aux Verts et qui n'était que prêté avec option d'achat au Maccabi Tel-Aviv est revenu en Guadeloupe. L'occasion de se confier et d'en dire plus sur son avenir, lui qui a été pris en grippe par les supporters des Verts après avoir lâché certaines vérités sur le club forézien et que personne n'imagine voir revenir cet hiver.

De nouveau prêté cet hiver ?

Extrait : "Le cadre de vie à Tel-Aviv me rappelle un peu la Guadeloupe. Tout se passait très bien là-bas, je jouais régulièrement la coupe d'Europe. On gagnait tous nos matchs jusqu'à ce que la guerre arrive et stop tout… Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe, nous avons été expatriés les étrangers à cause du climat d'insécurité qui règne depuis la guerre. Je pense que je ne vais pas rester là-bas. Mon objectif, c'est de retrouver une équipe en Ligue 1 ou en Europe. C'est ce qui était prévu en juin 2024, mais on va devoir le faire plus tôt."

Un dossier de plus pour les dirigeants stéphanois.

