ASSE - Mercato : un dossier vital pour Dupraz débloqué en fin de semaine ?

Pascal Dupraz a défini ses priorités pour le mercato. S'il attend quatre à cinq recrues, il tient en priorité à avoir un défenseur central et un buteur. Pour ce dernier, c'est devenu vital avec le départ de Wahbi Khazri à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Tunisien a porté tout le poids offensif de son équipe lors de la première partie de saison et quand il a baissé le pied en décembre, personne n'a été capable de prendre la suite.

Selon L'Equipe, Jean-Philippe Mateta pourrait débarquer avant la fin de la saison. L'ancien Lyonnais, prêté par Mayence à Crystal Palace, est en contacts depuis plusieurs joueurs mais son salaire posait problème et, en plus, il venait de se relancer avec les Eagles. Pas de quoi, selon Bernard Lions, lui donner envie de vivre la deuxième partie de saison du côté de Selhurst Park.

L'attaquant de 24 ans va tenter de se relancer à Saint-Etienne. On lui souhaite plus de réussite que le dernier joueur prêté par un club allemand à Sainté, Jean-François Modeste, 0 but en quatre mois en 2021…

