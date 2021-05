ASSE - Mercato : un espoir déchu du PSG bientôt avec Wesley Fofana ?

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Leicester semble se spécialiser dans le recrutement de jeunes joueurs français à fort potentiel. Après avoir attiré Wesley Fofana l’été dernier en provenance de l’ASSE, les Foxes sont sur sur le point de faire signer Boubakary Soumaré, tout frais champion de France avec le LOSC.

Ce n’est pas tout puisque c’est au tour d’Odsonne Edouard d’être ciblé par le club anglais ! « Leicester est très intéressé par Odsonne Edouard, affirme Nicolo Schira sur son compte Twitter. Le contrat de l’attaquant arrive à expiration en 2022 et les discussions au sujet d’une prolongation sont en stand-by. Il pourrait partir cet été. »

Passé dans les rangs du PSG dès son plus jeune âge, l’attaquant de 23 ans s’est fait un nom au Celtic Glasgow où il a inscrit 16 buts et délivré 5 passes décisives en 26 matches de championnat cette saison. Il est évalué à 15 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

