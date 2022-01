ASSE - Mercato : un espoir norvégien dans le viseur

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Ce matin, la presse norvégienne a fait état d'un intérêt de l'AS Saint-Etienne pour Osame Sahraoui. Cet ailier droitier de 20 ans, qui aime jouer sur l'aile gauche, évolue à Valerenga, dans l'élite de son pays. Lors de la saison qui vient de se terminer, il a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues. Transfermarkt situe sa valeur aux alentours de 1,5 M€, lui dont le contrat se termine en décembre 2023.

Le compte Twitter Nordisk Norvège le présente comme un "très bon dribbleur, percutant et rapide, qui joue essentiellement sur les ailes. Il est meilleur dans la distribution des ballons que dans la finition. Parfois, il garde un peu trop le ballon mais rien d’exceptionnel". Selon la presse norvégienne, Sahraoui serait intéressé par le challenge stéphanois. Sachant que les Verts ont déjà Denis Bouanga et Arnaud Nordin sur les ailes, son arrivée pourrait signifier que l'un des deux partirait en janvier, par exemple le second nommé, en fin de contrat en juin…

Osame #Sahraoui 🇳🇴 (20 ans) serait suivi de prêt par l’#ASSE. 🔍

Le joueur de Vålerenga (D1 Norvégienne) serait intéressé par une arrivée dans le Forez. 😄



Joueur considéré comme un jeune talent très intéressant et possédant un bon potentiel au pays. 🔥



(@Homme_Du_Match) pic.twitter.com/JOmU69f2Gn — ActuSainté 💚 (@actusainte) January 4, 2022