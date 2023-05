ASSE - Mercato : un ex buteur de l’OL fantasmé par les Verts enfin sur le marché !

Les supporters de l’ASSE n’ont pas oublié Jean-Philippe Mateta. Ciblé au cours de l’hiver 2022, l’ancien attaquant de l’OL avait longtemps été proche de rejoindre le Forez avant que son arrivée capote. Depuis, on ne peut pas dire qu’il se soit vraiment épanoui. Arrivé à Crystal Palace en janvier 2021 en provenance de Mayence, d'abord en prêt, puis en transfert définitif (11 M€), Mateta n’a disputé que 981 minutes cette saison.

L’intéressé n'aura pas réussi à se faire une place dans l'effectif de Patrick Vieira, puis de Roy Hodgson (66 matches disputés, 10 buts, 1 passe décisive au total). Selon L’Équipe, l’ancien Havrais désire désormais se relancer. Un prêt, avec ou sans option d'achat, représente l'alternative la plus plausible pour lui, sous contrat jusqu'en 2026 avec Crystal Palace. Une piste concrète existe notamment en Italie.

