ASSE - Mercato : un ex de l'OM cartonne, 2 M€ le séparent de Saint-Etienne !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Où s’arrêtera Niels Nkounkou ? Homme du match hier contre le Paris FC (4-2), l’ancien défenseur de l’OM a confirmé à Charléty qu’il faisait partie des bonnes pioches du mercato hivernal opéré par Loïc Perrin à l’ASSE.

« Il nous apporte énormément et le club ne s'est pas trompé en allant le chercher, il a en plus de la réussite parce que je ne suis pas certain qu'il veut frapper au but sur son doublé », a réagi Laurent Batlles en conférence de presse.