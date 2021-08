ASSE – Mercato : un Flop retentissant de Puel revit loin du Forez !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Alors que l'ASSE cherche un buteur, Anthony Modeste, muet lors de son passage chez les Verts en fin de saison dernière, semble retrouver ses sensations et son efficacité. Déjà buteur lors de la préparation, l'ancien bordelais a ouvert son compteur dès la première journée de Bundesliga, dimanche dernier, en marquant lors de la victoire de Cologne contre le Herta Berlin (3-1).

Dans le média allemand, Express, traduit par Poteaux Carrés, Modeste était revenu sur son passage délicat à l'ASSE, la saison passée, en expliquant qu'il était blessé à son arrivée. « Pour moi, c'était la bonne décision d'être prêté à Saint-Etienne, avait-il confié. J'ai eu un peu d'air frais, c'était bien. Malheureusement, j'ai ensuite dû me faire opérer. Maintenant je suis de retour et tout le monde est content. Je vais bien. Bien sûr, je ne suis pas encore à 100 %, mais je me suis beaucoup investi cet été. J'ai subi deux interventions chirurgicales, une aux adducteurs et l'autre aux dents. Je ressens encore quelque chose aux adducteurs, mais ce n'est pas nouveau, ça me fait mal depuis dix ans. Il y a eu un moment où je ne pouvais plus marcher, c'est pourquoi j'avais dû me faire opérer. »