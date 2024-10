ASSE Mercato : un flop vers un départ inéluctable en janvier ?

Quel avenir pour Thomas Monconduit à l’ASSE ? Pas dans les plans d’Olivier Dall’Oglio et blessé à la cuisse en septembre, le milieu de terrain 33 ans semble voué à un départ au mercato hivernal. Une tendance avancée par Peuple Vert :

« Déjà sur le départ cet été, Monconduit pourrait rapidement signer dans un autre club, peut-être même dès le mercato de janvier. Quoi qu’il en soit, il y a peu de chances que l'on revoie le joueur sous le maillot vert. Une vraie déception. »

Il est vrai que l’ancien Merlu, débarqué du FC Lorient en août 2022, a déçu à l’ASSE, sauf en de rares occasions. Démotivé et parfois nonchalant sur le rectangle vert, Monconduit affiche un retard sur la concurrence à son poste, où la recrue estivale Pierre Ekwah a apporté plus d’impact et de certitudes au staff de l’ASSE sur les derniers matches.

En fin de contrat en juin 2025, il y a ainsi fort à parier que le club ligérien ne lui fasse pas de proposition à Monconduit pour poursuivre l’aventure dans le Forez. A voir évidemment si ses soucis physiques le lâchent enfin et si des courtisans se manifestent cet hiver.

10 joueurs de l'ASSE seront en fin de contrat en juin prochain. État des lieux de leurs situations et de leurs perspectives, à l'ASSE ou ailleurs...

