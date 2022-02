ASSE - Mercato : un gardien des Verts file en Ligue 2 (Officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

C'était une rumeur, c'est officiel. Le gardien de l'ASSE, Stefan Basic, qui était seulement numéro 3 dans la hiérarchie, derrière Bernardoni et Green, rejoint la Ligue 2 et le club du FC Pau. Un tweet du pensionnaire de L2 vient de communiquer sur le transfert. Bajic était en fin de contrat avec l'ASSE et peut être transféré en qualité de joker médical.

#MERCATO2022 🔥

L'international espoirs 🇫🇷 Stefan Bajic rejoint le PAU FC en provenance de l'@ASSEofficiel !

Ce gardien, qui a participé à 7 matchs de @Ligue1UberEats cette saison, portera le n°50



Bienvenue en Béarn Stefan ! 👑🟡🔵#PauFC #Ligue2BKT pic.twitter.com/7lkmj3Bpkp — PAU FC 🇲🇫👑 (@PauFootballClub) February 4, 2022