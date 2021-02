ASSE - Mercato : un grand espoir africain dans le viseur

Depuis un an et demi qu'il est à Saint-Etienne, Claude Puel ne cesse de répéter que les caisses sont vides et que les transferts à plus de 5 M€, c'est terminé. Force est de constater qu'il a mis des actes sur ses paroles puisqu'Yvann Maçon, Yvan Neyou, Pape Cissé ou encore Anthony Modeste n'ont quasiment rien coûté aux Verts, les deux derniers étant prêtés. Le gardien sénégalais Boubacar Fall, débarqué cet hiver, n'a pas encore pu montrer ses qualités mais il s'inscrit dans la même politique de recrutement à bas coût.

L'ASSE serait en contacts avec le club de M'Bareck

D'ailleurs, l'ASSE continuerait d'exploiter la filière africaine, qui a contribué à forger sa légende dans les années 50-60 avec Rachid Mekhloufi puis Salif Keita et qui aurait pu délivrer une nouvelle pépite en janvier avec les contacts avancés pour Mostafa Mohamed, finalement prêté par le Zamalek à Galatasaray.

Selon Afrique Foot United, les Verts seraient en contact avec une pépite mauritanienne : "Auteur d’une belle prestation avec la Mauritanie en Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, le jeune milieu de terrain de l’ASAC Concorde Oumar M'Bareck (18 ans) est dans le viseur de l’AS Saint-Etienne, annonce le média. Des sources bien renseignées indiquent que les Verts seraient entrés en contact avec le club mauritanien pour le transfert du joueur."