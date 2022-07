ASSE - Mercato : un gros chèque en perspective pour Bouanga ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Pas encore parti, mais déjà buteur. Hier, en match amical et sur pénalty face aux Girondins de Bordeaux (1-1). On parle ici de Denis Bouanga, l'attaquant gabonais de l'ASSE qui, de toute évidence, va quitter le Forez dans les prochains jours. On le sait, plusieurs formations, que ce soit en France (LOSC, FC Nantes) se sont montrées intéressées sans qu'une offre parvienne aux dirigeants stéphanois.

Bouanga, à qui il reste une année de contrat, serait également dans le viseur d'Al-Nasr (Dubaï), comme le relaie le site de supporters, Peuple-Vert. Le Gabonais serait même considéré comme une priorité.

Pour rappel, la valeur de Bouanga est estimée à huit millions d'euros. Les Verts ayant déjà vendu Gourna-Douath pour 15, c'est un nouveau chèque au montant important qui pourrait faire le plus grand bien aux finances stéphanoises.