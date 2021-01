ASSE – Mercato : un gros Flop de la saison dernière est en train d'exploser !

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Arrivé avec une réputation prometteuse, Luis Sanchez avait fait un passage éclair la saison dernière à l'ASSE. Le jeune milieu colombien n'avait évolué qu'avec l'équipe réserve, en National 2. Sans donner vraiment satisfaction. Souvent remplaçant, le milieu offensif n'avait pas inscrit le moindre but avec la formation dirigée par Razik Nedder, si bien que l'ASSE avait mis fin à son prêt de façon prématurée. Ni Ghislain Printant ni Claude Puel n'auront appelé le joueur en équipe première.

Le jeune Sanchez a bien rebondi à Cali

Alors qu'il devait être prêté deux ans, Sanchez a été renvoyé à l'America Cali au printemps. Et Poteaux Carrés révèle ce lundi qu'il vient d'être sacré champion de Colombie ! « Défait 2-0 sur le terrain de l'Independiente Santa Fe mais vainqueur 3-0 au match aller une semaine plus tôt, Luis Sanchez a été sacré la nuit dernière champion de Colombie ». A 20 ans, le joueur a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive en 13 matches cette saison.