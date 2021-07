ASSE - Mercato : un gros flop de Puel déjà prêt à rebondir ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Prêté avec option d'achat la saison dernière à l'AS Saint-Etienne par le Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos, qui n'a joué que 4 matchs sous les couleurs stéphanoises, n'a pas été conservé par les dirigeants des Verts.

Le défenseur central grec pourrait rebondir dans son pays natal. En effet, selon les informations du journaliste de Sportime, Giannis Chorianopoulos, le joueur de 22 ans intéresserait l'Olympiakos, club où il a déjà évolué en 2016-2017.

La valeur marchande de Panagiotis Retsos est estimée à 4,5 millions d'euros sur le site Transfermarkt.

Olympiacos will be interested in Greek CB Panos Retsos (ex #ASSE #SUFC ) if Bayer Leverkusen let him go 🔴#Olympiacos #BayerLeverkusen #Bayer04 #werkself #Leverkusen