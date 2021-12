ASSE - Mercato : un héros de la Coupe de la Ligue 2013 voulait le poste de Dupraz

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

On avait un peu perdu la trace de Brandao depuis que le très physique attaquant brésilien avait quitté la France en 2016 après des passages à Marseille (2009-12), Saint-Etienne (2012-14) et Bastia (2014-16). Il s'avère qu'il a fait deux piges au pays (Londria en 2016-17) et en Grèce (Levadiakos en 2017-18) avant de raccrocher les crampons à 38 ans. Depuis, il semblerait que l'auteur du but victorieux de l'ASSE en finale de la Coupe de la Ligue 2013 ait passé des diplômes pour devenir entraîneur.

En effet, ce mercredi, il a fait acte de candidature pour entraîner l'ASSE via un message posté sur Twitter. A une publication des Verts dans laquelle Loïc Perrin explique qu'il a cherché pendant plusieurs jours le technicien adéquat pour succéder à Claude Puel, Brandao répond (en français) "Moi, ici" avec un doigt levé. Problème, ce message a été publié aujourd'hui à 16h.

Soit au lendemain de la nomination de Pascal Dupraz et quelques heures après sa première conférence de presse. Mais sait-on jamais, si le Savoyard a besoin d'un coach des attaquants…