ASSE – Mercato : un homme en forme de Puel la joue cash sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Comme contre Lorient, Kolo a encore livré un bon match à Lens, avec une passe décisive à la clé pour Denis Bouanga. En l'absence de Miguel Trauco, le gaucher montre qu'il peut être mieux qu'un plan B sur le côté. Et à un an du terme de son contrat, il s'est confié sur son état d'esprit actuel.

« Il me reste un an à faire ici, je veux profiter », a-t-il expliqué. Avant de revenir sur ses tensions passées avec Claude Puel... « Il y a eu quelques accrochages avec le coach mais on se connaît bien. Il me fait jouer où il veut. Et moi, je me donnerai à fond. » Pas envie de se prendre la tête Kolo, juste de profiter. Une bonne philosophie non ?