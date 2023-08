ASSE - Mercato : un immense flop signé Perrin a trouvé preneur

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Lorsqu'il a été promu coordinateur sportif de l'AS Saint-Etienne en décembre 2021 après le renvoi de Claude Puel, Loïc Perrin a généré un vent d'enthousiasme chez les supporters. Le Capi, exemplaire sur le terrain, allait forcément connaître la même réussite dans la peau d'un dirigeant. Mais non... Son premier mercato, en janvier 2022, a été une catastrophe et entraîné la chute des Verts en Ligue 2. Plusieurs de ses choix ont constitué des flops retentissants, au premier rang desquels on trouve Eliaquim Mangala.

Mangala sort d'une nouvelle saison blanche...

Connu en équipe de France, le défenseur central a été choisi par Perrin pour apporter son expérience à un secteur en souffrance. Mais, lent et emprunté après quasiment un an sans jouer, Mangala a accumulé erreurs et cartons. Reparti au bout de six mois, une fois la relégation actée, l'ancien joueur de Manchester City, désormais âgé de 32 ans, a enchaîné une nouvelle saison blanche. Mais il vient de trouver un nouveau club, Estoril-Praia, avec qui il s'est engagé pour un an. La saison dernière, les Jaunes ont terminé 14es (sur 18) du championnat portugais.

