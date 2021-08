ASSE - Mercato : un indésirable de Puel met la pression pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Revenu cet été à l'AS Saint-Etienne après avoir été prêté une saison à Hatayspor en Turquie, Alexandros Katranis, arrivé à l'été 2017 chez les Verts, a passé un message fort pour son avenir dans un entretien accordé au média grec Sport24.

"J'ai un contrat jusqu'en 2022 avec Saint-Etienne, donc une solution doit être trouvée avec l'équipe, cependant, chaque été ils disent que j'irai avec les pros ou la réserve mais finalement je me retrouve à partir. Je ne suis pas fermé, mais je veux jouer. Chaque fois que je suis revenu ou que j'étais là-bas la première saison, je n'ai pas joué. Ok, c'est une grande équipe de France mais je veux jouer. Si les conditions sont réunies pour que j'ai un rôle, je resterai. Si cela n'arrive pas, je ne peux pas risquer de rester pour jouer seulement quelques rencontres", a lancé le latéral gauche grec, qui ne devrait pas être retenu par le club du Forez.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

NOUS ON PREND !

Cissé et Kalimuendo après la prolongation d'Hamouma pour booster la confiance des Verts avant le début du championnat ?

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/G6Ruq2n5PN