ASSE – Mercato : Un indésirable de Puel plie bagages (officiel)

Claude Puel table sur plusieurs départs lors de cette fin de Mercato, si possible chez les gros salaires de l'ASSE. Alexandros Katranis n'en fait pas partie mais le Grec, prêté à Atromitos ces deux dernières saisons, n'entrait pas du tout dans ses plans. Comme il n'était pas entré dans ceux d'Oscar Garcia, de Jean-Louis Gasset ou de Ghislain Printant, depuis son arrivée dans le Forez en 2017.

Sous contrat jusqu'en 2022, le latéral gauche n'a toujours pas disputé le moindre match sous le maillot vert et à priori, ce ne sera pas pour cette saison non plus puisque l'ASSE officialise son prêt à Hatayspor, promu en L1 turque.