ASSE - Mercato : un indice rapproche Fofana de l'Angleterre

C'est un Claude Puel contrarié par la première défaite de son ASSE de la saison, hier face au Stade Rennais (0-3), qui s'est exprimé sur le cas de Wesley Fofana : « C’est un garçon un peu perturbé en ce moment, c’est normal. Je n’ai pas envie de m’exprimer plus par rapport à ça ». Touché à un genou, le Marseillais a manqué le déplacement à Nantes (2-2) et n'est rentré qu'à la pause hier. Mais le problème se situe bien évidemment ailleurs, dans son envie de rejoindre la Premier League.

L'ASSE continue de négocier…

Les positions sont figées sur ce dossier particulièrement sensible : Claude Puel ne veut pas vendre son joueur de 19 ans, pilier de sa défense à qui il promet un transfert dans un meilleur club (et pour une plus grosse indemnité) dans un an. Les présidents de l'ASSE sont derrière leur manager général. Et Fofana, lui, a déjà fait savoir qu'il voulait aller en Premier League. D'ailleurs, ses rapports avec Puel se seraient tendus.

Mais une phrase écrite dans L'Equipe aujourd'hui laisse à penser que le défenseur pourrait finalement obtenir gain de cause d'ici le 5 octobre : "Les négociations ne sont pas rompues en tout cas". Si l'ASSE ne voulait réellement pas vendre Fofana, elle aurait opposé une fin de non recevoir à Leicester et West Ham. En laissant la porte ouverte, elle leur fait juste comprendre que leurs offres ne sont pas assez élevées. Une meilleure indemnité et le transfert devrait se conclure. Pour le plus grand bonheur de tous, sauf de Puel…