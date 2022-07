ASSE – Mercato : un jeune buteur sénégalais a débarqué de Porto !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

L'info est signée Peuple Vert. L'ASSE accueille actuellement 6 joueurs à l'essai. Ceux-ci ont participé ce lundi au premier match de préparation de la réserve stéphanoise, victorieuse de Goal FC (2-1). L'un des deux buts a été inscrit par Doro Dabo, un jeune attaquant sénégalais de 19 ans.

Le joueur, rapide et puissant, aurait fait bonne impression. Il évoluait la saison dernière au FC Porto et avait inscrit un but en Youth League contre l'AC Milan (3-1). A l'heure où l'ASSE est fortement démunie en attaque, ce nouveau venu pourrait bien être revu. A suivre...