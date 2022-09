ASSE – Mercato : un joker venu du LOSC, Abi poussé dehors ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Comme l'a laissé entendre Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) hier, l'ASSE n'est pas fermée à faire un coup en qualité de joker d'ici au Mercato d'hiver. Ce renfort offensif, au poste d'ailier droit, pourrait venir... du LOSC.

En effet, selon Le Progrès, l'ASSE a amorcé des discussions avec les Dogues pour récupérer l'ancien joueur de l'OM, Isaac Lihadji (20 ans), lequel n'entre pas dans les plans de Paulo Fonseca et n'a pas trouvé de porte de sortie dans le temps imparti du Mercato.

Lihadji ok pour les Verts, Abi poussé vers Ostende ?

En conférence de presse hier, Olivier Létang a d'ailleurs été très clair avec l'ancien Minot : « Son avenir n'est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre de propositions et de possibilités. Il y a un club qui est arrivé jeudi soir, mais ça n'a pas pu se faire. C'était un club français, mais ce n'était pas Lorient. (...) À lui de savoir ce qu'il veut faire, s'il veut jouer au football ou non. C'est à lui de se décider, s'il veut jouer au football ou faire autre chose ».

D'après le quotidien régional, le joueur et son entourage seraient ouverts à un départ dans le Forez. Alors que les échanges se poursuivent pour trouver un accord, l'ASSE fait le forcing pour se séparer de Charles Abi, lequel a fait capoter le dossier Aziz (Rio Ave) fin août. Envoyé en réserve pour les deux prochaines semaines, Abi intéresserait le club belge d'Ostende... qui cherche un remplaçant à l'ancien vert Makhtar Gueye (Real Saragosse).