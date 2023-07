ASSE - Mercato : un joueur ciblé prolonge dans son club

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lorsque le départ de Jean-Philippe Krasso pour l'Etoile Rouge de Belgrade a été officialisé, l'AS Saint-Etienne s'est mis en quête d'un remplaçant. Plusieurs noms ont filtré, dont ceux d'Ibrahim Sissoko (Sochaux) et Alexandre Mendy (Caen). Le Lionceau s'est engagé hier avec les Verts, ce qui laissait peu de doute sur le fait que la piste menant au buteur normand allait être abandonnée, les finances stéphanois n'étant pas extensibles. Mais c'est officiel depuis quelques minutes et l'annonce par le Stade Malherbe que son joueur avait prolongé de deux saisons !

Mendy restera à Caen jusqu'en 2026

"Une chose est sûre, Alexandre Mendy se plaît bien en Normandie et au Stade Malherbe Caen, peut-on lire dans le communiqué publié par le club normand. Alors que son contrat arrivait à expiration en 2024, l’attaquant de 29 ans a prolongé avec les « rouge et bleu » jusqu’en 2026. Celui qui faisait l’objet de plusieurs convoitises depuis le mercato estival sera donc toujours Caennais pour la saison à venir. En trois saisons au Stade Malherbe, Alexandre Mendy c’est déjà plus de 100 matchs pour 42 buts et 8 passes décisives. Le natif de Toulon vient même de faire son entrée dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du club, à seulement 4 réalisations de Mathieu Duhamel qui occupe la deuxième place de ce classement."

