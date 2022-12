ASSE - Mercato : un joueur du FC Nantes va débarquer chez les Verts !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Alors que l'AS Saint-Etienne a déjà recruté Gaëtan Charbonnier en provenance de l'AJ Auxerre en qualité de joker médical, le club stéphanois devrait s'offrir un autre joueur de Ligue 1 cet hiver.

Appiah comme première recrue hivernale de l'ASSE ?

En effet, selon les informations de Ouest-France, le latéral droit du FC Nantes, Dennis Appiah, devrait prendre la direction du Forez cet hiver. Un accord aurait été trouvé entre le FCN et l'ASSE pour le transfert de l'ancien Caennais, à qui il ne reste plus que six mois de contrat. Arrivé à l'été 2019 chez les Canaris en provenance d'Anderlecht, Dennis Appiah a disputé 96 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique nantaise. Fabio, qui arrive lui aussi en fin de contrat en juin prochain, devrait lui rejoindre le club brésilien de Gremio.

Fabien Chorlet

Rédacteur