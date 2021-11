ASSE - Mercato : un joueur du PSG bientôt prêté chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Selon les informations de Jeunes footeux, Claude Puel et l'AS Saint-Etienne, qui vont perdre plusieurs joueurs de leur effectif en raison de la CAN 2022, souhaiteraient se faire prêter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Eric Junior Dina Ebimbe.

Prêté la saison dernière à Dijon, le titi parisien, qui n'est apparu qu'à 6 reprises depuis le début de la saison, aimerait obtenir un nouveau prêt pour emmagasiner du temps de jeu et de l'expérience. Reste désormais à l'ASSE et au PSG de s'entendre, sous réserve que le club de la capitale veuille se séparer de son joueur pour la fin de saison.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

Y'A DE L'ESPOIR ! 🗣

L'ASSE n'est plus lanterne rouge et la vente du club semble s'accélérer, de quoi croire en un avenir plus radieux ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/m61JNHXWS9