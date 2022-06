ASSE - Mercato : un joueur du Stade Rennais pourrait débarquer cet été !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si l'ASSE chasse beaucoup du côté de l'ESTAC pour faire plaisir à Laurent Batlles, Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) n'en oublie pas le marché des joueurs libres. En plus de Romain Thomas (SCO Angers, 33 ans) et Anthony Briançon (Nîmes Olympique, 27 ans), le club ligérien étudierait la piste de Jérémy Gélin (Stade Rennais, 25 ans).

Si l'on en croit l'insider GaëlB42, souvent bien renseigné sur les arcanes du club stéphanois, le profil aurait été proposé à l'ASSE... Qui, comme le Havre, étudie sérieusement la piste de l'ancien joueur d'Anvers.

Revenu en Bretagne l'été dernier, Jérémy Gélin a connu une saison blanche en 2021-22 après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la préparation des Jeux Olympiques avec l'équipe de France en juillet dernier.

L'ASSE prête à relancer Gélin (Rennes) ?

Libre de tout contrat, Jérémy Gélin (ex-Stade Rennais, 25 ans) a été proposé à l'ASSE qui réfléchit à son profil. Un autre club de Ligue 2 est également sur les rangs : Le Havre. Le défenseur breton n'a plus joué depuis un an à cause d'une blessure.