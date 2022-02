ASSE - Mercato : un joueur mystère a quitté les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors qu'il lui restait six mois de contrat à l'ASSE, Alpha Sissoko (24 ans) a été libéré par les Verts ce week-end. Le latéral s'est engagé dans la foulée avec Quevilly-Rouen (L2) jusqu'à la fin de la saison. Il aura été titularisé lors de 7 matches avec les Verts, pour autant de défaites, et aura inscrit un but... contre son camp, l'an dernier à Metz (0-2).

Puel avait envisagé de le prolonger

Arrivé dans les bagages de Franck Honorat alors qu'il évoluait en réserve à Clermont, Sissoko avait peiné à s'imposer lors de son prêt au Puy, en National, comme avec la réserve des Verts, en N3. Claude Puel voyait pourtant en lui un joueur d'avenir, un possible successeur de Mathieu Debuchy, et il avait envisagé une prolongation de son contrat, l'été dernier. Avant de se raviser suite à une campagne de matches amicaux décevante.

