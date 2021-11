ASSE - Mercato : un joueur va partir libre l'été prochain

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, Arnaud Nordin, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger son contrat avec l'AS Saint-Etienne. Formé chez les Verts, l'attaquant français devrait donc partir libre l'été prochain.

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Troyes, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Arnaud Nordin a botté en touche pour son avenir.

"Ce n’est pas quelque chose dont je parle en ce moment. Je suis focalisé sur le fait de sauver ce club mythique. J’ai été formé ici, j’ai tout connu ici, le voir dans cette situation là, est difficile. On verra bien, pour le moment je suis focalisé sur Sainté, on verra le reste après."

The french winger Arnaud #Nordin has decided not to extend his contact with #SaintEtienne, which expires in June 2022. #transfers