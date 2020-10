ASSE - Mercato : un latéral gauche a planté Puel dans les dernières heures du marché !

Lundi, lors des dernières heures du Mercato, l'ASSE s'est attachée les services du défenseur grec Panagiotis Retsos, prêté par le Bayer Leverkusen. En revanche, les dossiers William Saliba (Arsenal) et Mbaye Niang (Rennes) n'ont pas abouti, même si les discussions se poursuivent pour l'attaquant sénégalais.

Karbowik (Legia Varsovie) a finalement signé à Brighton

Mais L'Equipe, ce mercredi, révèle une autre piste sur laquelle l'ASSE a travaillé lors des dernières heures du Mercato : elle mène à Michal Karbownik (19 ans), le latéral gauche du Legia Varsovie. Selon le quotidien, le Polonais avait donné son accord pour venir à Saint-Etienne en prêt avec option d'achat. « Mais son club formateur désirait du cash, explique L'Equipe. Et tout de suite. Ce que lui a offert Brighton, à la différence de l'ASSE. Le grand espoir de la Pologne est donc finalement revenu sur sa parole au dernier jour du mercato pour signer un contrat de quatre ans avec l'actuel 15e de Premier League. Qui a de suite payé 2,5 M€ au Legia. En plus de lui laisser le joueur en prêt jusqu'à la fin de saison, Brighton versera de nouveau 2,5 M€ au champion de Pologne en titre, à l'été 2021. A ce tarif, l'ASSE ne pouvait plus s'aligner. »